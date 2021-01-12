Fransızların çoğunluğu Fransa'nın Mali'deki askeri operasyonlarına karşı

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 51'inin Fransa'nın Afrika ülkesi Mali'deki askeri operasyonlara karşı çıktığını ortaya koydu.

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 51'inin Fransa'nın Afrika ülkesi Mali'deki askeri operasyonlara karşı çıktığını ortaya koydu.

Le Point dergisi için Ifop tarafından bu ay başında yapılan ankette, katılımcılara Fransa'nın Mali'deki askeri operasyonları hakkındaki düşünceleri soruldu.

Fransa'nın 11 Ocak 2013'te Mali'de başlattığı Serval operasyonunun 8. yıl dönümü vesilesiyle yapılan ankete katılanların yüzde 51'i, Fransa'nın askeri operasyonlarını onaylamadığını belirtti.

Ifop yetkilisi Jerome Fourquet, soruda sadece Mali'den bahsedildiğini ancak Fransızların bölgede ayrım yapmadığını, bu nedenle cevaplarının Çad, Nijer, Burkina Faso ve Moritanya'yı da kapsayan Sahel bölgesindeki Barkhane operasyonuna karşı olduklarını gösterdiğini kaydetti.

Barkhane operasyonunu onaylayanların oranı 2019'da yüzde 59'du.

Mopti bölgesinde düzenlenen bir hava saldırısında 100 kişi ölmüştü

Mali'de Aralık ayının son haftasında 5 Fransız askeri, saldırı sonucu ölmüştü.

Bu saldırıların ardından Mali'nin Mopti bölgesinde düzenlenen bir hava saldırısında, bir düğüne katılan 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Fransız askeri kaynakları, bölgede hava saldırısı düzenlediklerini doğrulamış ancak silahlı grupları hedef aldıklarını savunmuştu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün bir televizyona verdiği mülakatta, Mali'deki Fransız askeri varlığının zorlu ve talepkar olduğunu, sonsuza kadar sürmeyeceğini söylemişti.

Afrikalıların tepkilerine rağmen Fransız askerleri bölgeden çekilmedi

Mali'de siyasi istikrarsızlık ve El Kaide bağlantılı gruplarına karşı operasyonlar yapmak gerekçesiyle 11 Ocak 2013'te Serval operasyonunu başlatan Fransa, bu ülkeye önce 3 bin, ardından da ağustosda 1500 asker daha konuşlandırdı.

Afrikalıların tepkilerine rağmen Fransız askerleri bölgeden çekilmedi.

Fransa, bu operasyonu 15 Temmuz 2014'te sona erdirse de askerlerini çekmeyip Moritanya, Çad, Nijer, Burkina Faso'ya konuşlandırarak faaliyetlerini Barkhane operasyonu adıyla Sahel bölgesine genişletti.

Mali'de Fransa'nın "Barkhane operasyonu" adı altında görevlendirdiği 5 bin asker bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru