Fransızları korkutan silah

26.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:15

Kurtuluş mücadelesi sırasında cephanesi tükenen Gazianteplilerin ellerinde cephane bulunduğu algısını oluşturmak için yaptığı makineli tüfek sesine benzer ses çıkartan "tak tak"lar, kentteki müzelerde sergileniyor.

1920 yılında yaklaşık 10 ay boyunca Fransızların bombalarına direnen Gaziantepliler, kentin dört bir tarafının çevrilmesi ve bütün yolların Fransızlar tarafından kapatılması ile cephaneleri tükenince kurtuluş çaresini "tak tak"ta buldu. O günkü imkanlarla gürgen ağacından yapılan "tak taklar" kentin dört bir tarafındaki insanlara dağıtıldı. Kentte ağaç parçalarının birbirine çarpmasıyla ortaya çıkan sesi makineli tüfek sesi zanneden Fransızlar, çoğu zaman bu sesleri duyduğunda bulundukları mevzi ve noktaları terk ederek kaçtı. Tak taklar Fransızlar askerlerde "cephanenin bitmediği" algısına da neden olurken, psikolojik üstünlüğün bölge insanında kalmasını sağladı. Gazianteplilerin halen daha unutamadığı tak taklar günümüzde müzelerin en güzel köşelerinde yer alıyor. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenen "tak tak"lar bölge insanına atalarından kalma anıları hatırlatırken, hikayeyi ilk kez duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

"SESİ MAKİNELİ TÜFEĞE BENZİYOR"

Müzeyi ziyaret eden İhsan Özkal, tak tak sesinin makineli tüfeğe benzediğini belirterek, "Gaziantep aylarca Fransız kuşatmasına maruz kaldığı dönemde hiç kimseden destek almadan kendi kendisini savundu. Destek gelmeyince cephane sıkıntısı yaşandı. Gaziantepliler Fransızları korkutmak için bu tak tak dediğimiz tahtayı yapmış, bunun sesi makineli tüfeğe benziyor. Fransızlar bu sesi duyunca korkup kaçıyorlar" diye konuştu.

(Lider Olgun/İHA)

Kaynak: İHA