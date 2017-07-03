Fransızlar, Okay'ın Peşinde!

Bordo Mavili ekibin milli yıldızı Okay Yokuşlu için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya çıktı.



Trabzon'un genç yıldızlarından Okay Yokuşlu'yu Fransız ekiplerinden Marsilya'nın istediği iddia edildi.



Fransız medyasında çıkan haberlere göre genç orta saha oyuncusunu uzun süredir takip eden Marsilya'nın resmi teklife hazırlandığı yazıldı.



Marsilya yetkililerinin önümüzdeki günlerde Trabzonspor idarecileri ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.