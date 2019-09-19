Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin eylemini demokratik buluyor mu?
Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti. Peki Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin hareketini demokratik buluyor mu?
19.09.2019 21:45
Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti.
Peki Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin hareketini demokratik buluyor mu? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com