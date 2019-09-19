Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin eylemini demokratik buluyor mu?
Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti.
19.09.2019 20:03
Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti. Peki Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin hareketini demokratik buluyor mu?
Kaynak: Euronews.com