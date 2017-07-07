Fransız Yolcudan Havalimanında "Santur" Ziyafeti

Yaklaşık 2 yıldan bu yana dünyayı dolaşan Fransız Alex Rhinoceros Ambient, Atatürk Havalimanı'nda çaldığı İran'a özgü santur ile yolculardan yoğun ilgi gördü.



Hindistan'da 10 ay kaldıktan sonra tarifeli uçakla bugün Atatürk Havalimanına gelen Ambient, Fransa'nın Lyon kentine gidecek seferi gümrüklü alanda beklemeye başladı.



Burada bir süre meditasyon yapan Ambient, daha sonra rahatlamak için yanında taşıdığı santuru çalmaya başladı. Diğer yolcular, kendine özgü mistik sesi bulunan çalgıyla müziği başarıyla icra eden Ambient'i cep telefonlarıyla görüntüledi.



Ambient, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ortadoğu ve dünyada birçok ülkeyi gezdiğini söyledi.



Daha önce de İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yaşadığını belirten Alex, "Kundalini (yoga) öğretmeniyim. İnsanlara müziğimi hediye ediyorum. İnsanlar alışveriş yaparken santuru dinledi ve bunu çok sevdi." dedi.



Gezmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Alex, müziğini dinleyen yolcuların kendisine yardımda bulunduğunu ifade etti.