Fransız Yıldız Transfer İçin İstanbul'da!

Geçtiğimiz günlerde ismi sık sık Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen Gael Clichy az önce Türkiye geldi. Atatürk Havalimanı'na inan Clichy'i Başakşehirli yöneticiler karşıladı.



En son Manchester City takımında forma giyen 31 yaşındaki Fransız sol bek, geçtimiz sezon 25 maçta görev alırken 1 gol kaydetmişti. Fransız yıldızın yarın Başakşehir ile anlaşması bekleniyor.







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