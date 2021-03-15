Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir
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Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir

15.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:06
Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir

Fransa'nın prestijli gazetesi Le Figaro yazarı Laurent Herble, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, " Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi.

Fransa'nın prestijli gazetesi Le Figaro yazarı Laurent Herble, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, " Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi.

Dünyanın bir çok ülkesi koronavirüs (Kovid-19) salgını karşından kayıplar yanısıra ağır sınav verdi. Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'da, Laurent Herble imzasıyla yayınlanan "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi. Makalede AB'nin koronavirüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herble, yazısında Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade ederek, 'Frexit' benzetmesini kullandı.

"AB, BİZİ FELÇ EDEN, UYUMSUZ BİR YAPIDIR"

Herble, AB'nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, "Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır" eleştirisinde bulundu.


- Fransa
Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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