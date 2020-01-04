Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması

04.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:11

Fransız yazar Gabriel Matzneff'e pedofili soruşturması açıldı. Vanessa Springora isimli kadın yazarın otobiyografik kitabında, 14 yaşındayken Matzneff ile ilişki yaşadığını yazması üzerine Paris savcılığı pedofili soruşturması başlattı.



Springora'nın "Rıza" aldı otobiyografik kitabının çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden, kitap polemiğe neden oldu. Yazarın 30 yıl önce kendisi 14, Gabriel Matzneff ise 50 yaşındayken yaşadıkları ilişkiyi kitabına taşıması, Paris Savcılığını harekete geçirdi. Savcılığın Matzneff hakkında pedofili davası açması üzerine, yazar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, birçok ödül alan yazarın soruşturması Kültür Bakanlığını da harekete geçirdi. Devletten aldığı ve gelirsiz yazarlara özel verilen sosyal yardımının kesilebileceği, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. - PARİS

Kaynak: İHA