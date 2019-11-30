Fransız yazar ve siyasilerden Erdoğan'ın sözlerine tepki: Yaptırım uygulama zamanı
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Fransız yazar ve siyasilerden Erdoğan'ın sözlerine tepki: Yaptırım uygulama zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik söylediği "Asıl sen kendin beyin ölümünü bir kontrol ettir." sözleri Fransa'da yazar, siyasiler ve halk arasında tepkilere neden oldu.

30.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:43
Fransız yazar ve siyasilerden Erdoğan'ın sözlerine tepki: Yaptırım uygulama zamanı

'ın, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı 'a yönelik söylediği "Asıl sen kendin beyin ölümünü bir kontrol ettir." sözleri Fransa'da yazar, siyasiler ve halk arasında tepkilere neden oldu.


Fransa Dışişleri Bakanlığı da Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağırarak rahatsızlığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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