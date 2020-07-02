Fransız yayın organı France Inter: "Türkiye, Fransa'nın Libya oyununu bozdu"
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Fransız yayın organı France Inter: "Türkiye, Fransa'nın Libya oyununu bozdu"

Fransa'nın önemli yayın organlarından France Inter'de, Fransa'nın Libya politikasını ve Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren bir yazı yayınlandı.

Fransız yayın organı France Inter:
02.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:46

Fransa'nın önemli yayın organlarından France Inter'de, Fransa'nın Libya politikasını ve Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren bir yazı yayınlandı.

"Fransa'nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor" başlıklı yazıda, Libya konusunda Türkiye'yi eleştiren Fransa'nın Libya'da belirsiz bir oyun oynadığı ifade edildi. Yazıda BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin Fransa'nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye saldırmaya başladığı ifade edildi. Püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter'in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı kaydedilen yazıda, Fransa'nın Libya'da oluşturulmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığına işaret edildi.

"Fransa'nın muğlak bir duruşu var"

Fransa'nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediği belirtilen yazıda, "Bu nedenle Türkiye'nin elinde Fransa'nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa, Hafter'in diğer destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalıyor" yorumu yapıldı.

"Türkiye'nin ortaya çıkması, Fransız stratejisi aleyhine oldu"

Yazıda, "Fransa aslında bir yandan 2017 itibarıyla kendi arabuluculuğunu kurmaya çalışarak, diğer taraftan Hafter'in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştı. Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi" değerlendirmesi yapıldı.

"Fransa'nın müttefikleri Türkiye ve dostlarına düşmanlar"

Yazıda, "Paris'in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile fiili ittifakları var ve bu ülkeler Erdoğan'ın Türkiye'si ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere 'dostlarına' düşmanlar. Paris, Türkiye üzerindeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor" denildi.

Yazıda, Fransa'nın Türkiye'ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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