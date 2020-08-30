Fransız yarbaya, gizli belgeleri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İtalya'da NATO için görev yapan Fransız bir yarbaya, bazı gizli belgeleri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İtalya'da NATO için görev yapan Fransız bir yarbaya, bazı gizli belgeleri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransız medyasındaki habere göre Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, soruşturma altına alınan yarbayın kimliğini açıklamazken; bakanlığın savcıları davayla ilgili bilgilendirdiğini söyledi. Parly, "Gerekli tüm önlemleri aldık" ifadelerini kullandı. Öte yandan, yarbayın İtalya'ya dönmek üzereyken Fransız güvenlik teşkilatı tarafından gözaltına alındığı ve Paris'teki bir hapishanede gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA