Fransız ve AB heyetinden, Başkan Seçer'e ziyaret
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Fransız ve AB heyetinden, Başkan Seçer'e ziyaret

27.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:30
Fransız ve AB heyetinden, Başkan Seçer'e ziyaret

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Snrech ve Cat, beraberindeki heyet ve İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ile birlikte Seçer'i makamında ziyaret etti.

Seçer, sohbet ettiği heyetle AFD ve AB tarafından finansman desteği sağlanan projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kentte hayata geçirilmesi planlanan projelerin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından iş birliği yapılacak çalışmalarla ilgili saha ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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