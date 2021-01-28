Fransız ve AB heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında, kente gelen Cat, Kaştı ve beraberindeki heyet. Malatya'daki alt yapı çalışmalarının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısına katılan heyet daha sonra, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında içme suyu ve kanalizasyon projeleri hakkında değerlendirme görüşmeleri yaptı.

Heyet daha sonra içme suyu kaptaj tesisi, MASKİ çağrı merkezi, laboratuvar ve depoları ile ileri biyolojik tesislerini inceleyerek, Boran ve Toygar Mahalleleri deşarj hattının yerinde gördü.

Ziyarette Malatya'nın tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bilgiler aktaran Başkan Gürkan, Malatya'nın tarımsal anlamda en önemli ürünün kayısı olduğunu ifade etti.

Dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 80'ninin Malatya'da üretildiğini ve üretilen kayısıların yüzde 90'nının ihraç edildiğini, bu anlamda Malatya'nın tarım anlamında önemli bir il olduğunu aktaran Gürkan, kentte kayısının yanı sıra hayvancılığın da önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Gürkan ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü ile ilgili de bilgi vermesinin ardından Snrech, Cat ve Kaştı'ya kayısı ve kılıç hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş