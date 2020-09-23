Fransız ünlü oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco yaşamını yitirdi
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Fransız ünlü oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco yaşamını yitirdi

23.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:52
Fransız ünlü oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco yaşamını yitirdi

Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Juliette Greco, hayatını kaybetti.

Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Juliette Greco, hayatını kaybetti.

Fransız basını, 93 yaşındaki Greco'nun Ramatuelle kentindeki evinde, yanında sevenleri varken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Montpelier kentinde 1927'de doğan Greco, Nazi Almanyası işgali altındaki Fransa'da hapse girdi.

Genç yaşta oyunculuğa başlayan Greco, varoluşçu düşünür ve yazar Jean Paul Sartre'ın "sesinde milyonlarca şiir var" nitelemesiyle tanınıyordu.

Greco'nun 1953'te evlendiği oyuncu Phillippe Lemaire'den bir kızı bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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