Fransız üniversitenin Müslüman öğrencileri fişlediği ortaya çıktı

15.10.2019 12:42

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan Cergy-Pontoise Üniversitesi, öğretim görevlilerinden öğrencilerdeki 'radikalleşme belirtilerini' rapor etmelerini istedi. Dağıtılan formlarda, 'Namaz saatlerinde ve cuma günü devamsızlık yapıyor mu?', 'Başörtüsü veya cellabe giyiyor mu?', 'Domuz yemiyor mu?' gibi soruların da yer alması tepki topladı.



Üniversitenin profesörlerinden Clement Carbonnier, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tüm öğretim görevlilerine gönderilen formun içeriğini açıklayarak, bundan utanç duyduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle