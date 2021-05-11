Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'na demirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'na demirledi

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'na demirledi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demirledi.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demirledi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Charles de Gaulle'ün Rum kesimine ulaşmasının, Fransa ile Rum kesimi arasındaki "özel bağları" ve "mükemmel düzeydeki iş birliğini" vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız uçak gemisinin Akdeniz'de tatbikatlar yürüttüğü belirtilerek Rum Milli Muhafız Ordusu'nun ileride Fransız donanmasıyla ortak havacılık tatbikatları düzenleyeceği ifade edildi.

Yapılacak tatbikatların Fransa ile Rum kesimi arasındaki ikili savunma iş birliği programının bir parçası olduğu kaydedildi.

1800 kişilik mürettebat

Politis gazetesinin haberinde ise Fransız uçak gemisinin, terörle mücadele ve Fransa'nın Akdeniz gibi stratejik öneme sahip bölgelerdeki varlığını güçlendirme hedefiyle Limasol Limanı'na demirlediği belirtildi.

Gemide 20 Rafale Marine tipi savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı ile helikopterlerin bulunduğu ifade edildi.

Fransız uçak gemisinin son 3 yıl içerisinde 3'üncü kez Rum kesimine geldiği de kaydedildi.

Charles de Gaulle, geçen yıl ortak askeri ve kurtarma tatbikatları dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimine gelmişti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'nın Kıbrıs Rum kesimine akredite Büyükelçisi Salina Grenet Catalano, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma konularındaki üst düzey iş birliğine dikkati çekerek Rum makamlarının, Fransız donanmasına ve uçak gemisine sağladıkları liman hizmetleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'na demirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:48:25. #1.15#

title