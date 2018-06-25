Fransız Temsilcisi Monaco, Josef De Souza'nın Peşinde
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'ya Fransa'dan talip çıktı. Lig 1 ekiplerinden Monaco yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'yı Fransız ekibi Monaco'nun istediği öğrenildi. Monaco'nun Josef de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
COCU'NUN KARARI BEKLENİYOR
Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Josef de Souza'yı gönderip göndermeyeceği ise netlik kazanmadı.
Sambacı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sene sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 41 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
YORUMLAR (2)
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zaten 8 milyona aldık.15 milyon en az teklif gelmezse satma ALİ REİS.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır