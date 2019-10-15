Fransız televizyonu M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

15.10.2019 19:12

Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın yayınını üstlenen Fransız kanalı M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı.



Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşan bir M6 yetkilisi, "Türkiye'nin golünden sonra asker selamı yapıldığı esnada golün tekrarının verildiğini" ifade etti. Maç sonunda ise Türk futbolcuların tribünlere yönelerek asker selamı yaptığı esnada, röportajlar olduğunu ve her zaman buna öncelik verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle