Fransız STK'dan Paris yönetimine "İsrail'e silah ambargosu için BMGK toplantısı talep et" çağrısı
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Fransız STK'dan Paris yönetimine "İsrail'e silah ambargosu için BMGK toplantısı talep et" çağrısı

Fransız STK'dan Paris yönetimine 'İsrail'e silah ambargosu için BMGK toplantısı talep et' çağrısı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransız sivil toplum kuruluşu Herkes İçin Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL), Fransa hükümetinden, İsrail'e uluslararası silah ambargosu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplantıya çağırmasını istedi.

Fransız sivil toplum kuruluşu Herkes İçin Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL), Fransa hükümetinden, İsrail'e uluslararası silah ambargosu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplantıya çağırmasını istedi.

CJL'den yapılan açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivillere yönelik zulmü şiddetle kınandı.

Filistin halkının, İsrail polisi, ordusu ve silahlı yerleşimciler tarafından hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Fransa hükümetinin de en azından İsrail'i kınamasının beklendiği ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sivil katliamına yol açacak İsrail'in bombalarına desteğini bildirdiği vurgulandı.

"Batı ülkeleri, İsrail'e Filistinli sivillere doğrulttuğu silahları tedarik etti"

Açıklamada, uluslararası toplumun Filistinlileri kaderine terk ettiği ve İsrail'i durdurmak için hiçbir şey yapmadığı belirtilerek, "İsrail, eylemleri için hiçbir zaman hesap vermedi, asla siyasi, diplomatik ve ekonomik yaptırıma maruz kalmadı. Ayrıca Batı ülkeleriyle avantajlı ticari anlaşmaların keyfini sürdü. Bu ülkeler İsrail'e Filistinli sivillere doğrulttuğu silahı tedarik etti. Bu tutum, neredeyse savaş suçuna ortak olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in tüm politikalarında 1948'de başlattığı etnik temizliği tamamlamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, Komitenin, Filistin halkının evlerine dönüş, direnme ve kendileri savunma gibi haklı taleplerini desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, tüm sivil toplum kuruluşları ve topluluklara, 15 Mayıs'ta Fransa genelinde düzenlenecek gösterilere katılma, Filistinlilerin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine desteklerini yineleme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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