Fransız sokak müziği grubu Poil O'Brass Band'dan ezana saygı
Fransız sokak müziği grubu "Poil O'Brass Band", İstiklal Caddesi'ndeki konseri sırasında ezan okununca performansına ara verdi.
Fransız sokak müziği grubu "Poil O'Brass Band", İstiklal Caddesi'ndeki konseri sırasında ezan okununca performansına ara verdi.
Bugüne kadar Fransa, Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya'nın bazı şehirlerinde sahne alan 18 kişilik "Poil O'Brass Band", İstanbul'da konser verdi. Euronews.com'da Görüntüle