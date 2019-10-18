Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'

Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'

Fransa’da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye’de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, “Amerikan seçmenlerine yönelik sinema” olarak değerlendirdi.

18.10.2019 14:27
Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'

Fransa'da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye'de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, "Amerikan seçimlerine yönelik sinema" olarak değerlendirdi.


Meclis'te Fransız-Kürt dostluk grubu kuran siyasetçi, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Sizinle bahse girerim ki, (Türkiye) orada Kıbrıs'ta olduğu gibi 50 yıl kalır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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