Fransız siyasetçi Fransa'da laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
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Fransız siyasetçi Fransa'da laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

13.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:07
Fransız siyasetçi Fransa'da laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

Fransa'da aşırı solcu Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor.

Fransa'da aşırı solcu Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." dedi.

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, Fransa'da katıldığı bir TV röportajında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini isteyen Melenchon, "Müslümanlara saygı duyulması gerekir" dedi.Fransız siyasetçi Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

LAİKLİK KILIFI ALTINDA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRET VAR

"Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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