Fransız sendika grevlere Noel tatilinde ara verme çağrısında bulundu
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Fransız sendika grevlere Noel tatilinde ara verme çağrısında bulundu

Sendika hükümetin önerdiği emeklilik reformu tasarısını değiştirmezse ocak ayında yeni eylemlerde bulunacaklarını açıkladı

15.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:17
Fransız sendika grevlere Noel tatilinde ara verme çağrısında bulundu

'da hayatı felç eden iş bırakma eylemlerine sonradan katılan CFDT sendikası ve Yılbaşı tatillerinde grevlere ara verme çağrısında bulundu. Sendika hükümetin önerdiği emeklilik reformu tasarısını değiştirmezse ocak ayında yeni eylemlerde bulunacaklarını açıkladı.


Refrom taraftarı olan CFDT sendikası 5 Aralık'ta başlayan süresiz genel grevlere ilk başta katılmamış fakat geçtiğimiz hafta salı günü "kırmızı çizgi"nin geçildiğini belirterek üyelerini toplu gösterilere katılmaya davet etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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