Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı'

27.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:41

Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de Fransız-Türk topluluğunu temsil ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu oldu.



Cumhuriyetçiler Partisi (Les Republicains) Senatörü Bruno Retailleu tarafından Senato'ya sunulan yasa tasarısında toplumun sadece bir kesimini temsil eden "cemaatçi partiler"in seçimlere katılamaması teklif edildi. Euronews.com'da Görüntüle