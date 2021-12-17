Fransız Savunma Bakanı, Hintli mevkidaşıyla iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Haberler
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Fransız Savunma Bakanı, Hintli mevkidaşıyla iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

Fransız Savunma Bakanı, Hintli mevkidaşıyla iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

YENİ Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin resmi ziyaret kapsamında bugün gittiği Hindistan'da mevkidaşı Rajnath Singh ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğini görüştüğü bildirildi.

YENİ Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin resmi ziyaret kapsamında bugün gittiği Hindistan'da mevkidaşı Rajnath Singh ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğini görüştüğü bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Parly ve Singh'in tüm alanlarda savunma iş birliğini artırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri aktarıldı.

Fransız Bakan, görüşmelerden önce The Times of India gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Hindistan'a yüksek düzeyli savunma teknolojisini sunma taahhüdünü yineleyeceğini belirtti.

Parly ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya geldi.

Çin'in bölgede artan etkisine karşı Hindistan'ı "ana ortağı" olarak tanımlayan Fransa, Hindistan ile stratejik iş birliğini geliştirmeye çalışıyor.

Hindistan, Eylül 2016'da imzalanan bir anlaşma kapsamında Fransa'dan 36 Rafale savaş uçağı satın almıştı.

Hindistan basınında çıkan haberler e göre, Yeni Delhi hükümeti, donanması için orta menzilli helikopterler ve gelişmiş Fransız Mirage savaş uçakları ve denizaltıları dışında yeni Rafale uçakları satın alabilir.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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