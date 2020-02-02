Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

02.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:08

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.



Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Rum haber kaynakları, Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle