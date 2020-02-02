Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
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Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.

02.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:08
Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

Girit ile adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, üzerinde uçtuğu öne sürüldü.


Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Rum kaynakları, Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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