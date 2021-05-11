Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 07.00'de giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Fransız savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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