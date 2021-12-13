FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ 'AUVERGNE', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanmasına ait savaş gemisi 'Auvergne', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 09.25'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanmasına ait D654 borda numaralı 142 metre boyundaki savaş gemisi 'Auvergne', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle, Fransız savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.