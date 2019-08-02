Fransız sanatçı Moskava'da 'uçan köprü'sünü gökyüzüne yolladı

Fransız sanatçı Moskava'da 'uçan köprü'sünü gökyüzüne yolladı

Fransız sanatçı Olivier Grossetete, Rusya'nın başkenti Moskova'da, meşhur 'uçan köprü'lerinden birisini bölgedeki gönüllülerle birlikte gölet üzerinde uçurdu.

2.08.2019 23:33

Fransız sanatçı Olivier Grossetete, Rusya'nın başkenti Moskova'da, meşhur 'uçan köprü'lerinden birisini bölgedeki gönüllülerle birlikte gölet üzerinde uçurdu. Fransız artist Grossetete, 18 metre uzunluğundaki 'uçan köprü'yü, 300 karton kutu kullanarak yaptı.

Kaynak: Euronews.com

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