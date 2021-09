Fransız sanatçı Imany İstanbul'da konser verecek

Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğinde 8 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte, "Voodoo Cello" adlı yeni albümündeki eserleri yorumlayacak.

Billie Holiday, Nina Simone ve Tracy Chapman gibi caz, soul ve folk müzikten beslenen Imany, ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazandı.

Sanatçı, "You Will Never Know" ve "Don't Be Shy" adlı çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk