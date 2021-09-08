Fransız sanatçı Imany İstanbul'da konser verecek
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Fransız sanatçı Imany İstanbul'da konser verecek

Fransız sanatçı Imany İstanbul'da konser verecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğinde 8 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte, "Voodoo Cello" adlı yeni albümündeki eserleri yorumlayacak.

Billie Holiday, Nina Simone ve Tracy Chapman gibi caz, soul ve folk müzikten beslenen Imany, ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazandı.

Sanatçı, "You Will Never Know" ve "Don't Be Shy" adlı çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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