Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu
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Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu

Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu. İsmi açıklanmayan alıcının uluslararası bir koleksiyoner olduğunu belirten müzayede evi, tablonun Fransa'da kalacağını aktardı.

04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13
Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu

Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, 'nın başkenti 'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu.


Sanatçının, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti de resmettiği "Te Bourao II" yani "Ağaç" adlı tablonun değerinin 5 ila 7 milyar euro olduğu düşünülüyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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