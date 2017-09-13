Fransız Renault'ya Bursalı Ceo

Renault'nun Slovenya'daki Revoz tesisinin başına Türk CEO Kaan Özkan atandı.

Fransız Renault'ya Bursalı Ceo

Renault'nun Slovenya'daki Revoz tesisinin başına Türk CEO Kaan Özkan atandı.

Kaynak: Dunya.com