Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez

Fransa Üniversite Rektörler Birliği (CPU), Fransa'daki Türkiye Büyükelçiliği ile görüşerek cezaevindeki akademisyenlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

Çarşamba günü Fransız Rektörler Birliği ile görüşen Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa iki ülke arasındaki üniversiteler bazında iş birliğine bağlılığını ifade etti. Büyükelçi, özellikle Fransa ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğinin önemine vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle