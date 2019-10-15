Fransız rejisi göstermedi, A Milliler Mehmetçik'i unutmadı!

15.10.2019 10:06

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Fransa deplasmanında beraberlik golü sonrası taraftarına koşarak asker selamı veren A Milli Takımın bu sevincini Fransız rejisi görmezden geldi. Ancak bu sevinç gösterisi sosyal medyada büyük yankı buldu.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında dün gece Paris deplasmanında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrılarak 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Maçın 76. dakikasında Giroud'un golü ile geriye düşen ay-yıldızlılar, bu gole 81. dakikada Kaan Ayhan ile karşılık verdi. Kaan'ın golü sonrası ay-yıldızlılar, Türkiye taraftarının bulunduğu tribüne koşarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan Mehmetçik'e destek vermek amacıyla asker selamı verdi. Ancak maçı yayınlayan Fransız rejisi, millilerin bu sevincine adeta sansür uyguladı ve bu anları ekrana taşımadı.



Büyük tepki alan bu hareket sonrası Türk halkı, milli takımın gol sevincini soyal medyada, 'Avrupa'nın fethi' etiketleri ile paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA