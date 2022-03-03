Fransız Rafale Jetleri NATO'nun Doğu Kanadında Devriyede - Haberler

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Fransız Rafale Jetleri NATO'nun Doğu Kanadında Devriyede

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Fransız Rafale jetleri devriyede.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Fransız Rafale jetleri devriyede.

Rusya'nın Ukrayna kentlerine saldırıları nedeniyle ülke içinde 1 milyondan fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

Son verilere göre, Ukrayna'dan işgal nedeniyle ayrılanların sayısı ise 670 bini geçti.

İşgalin sonlandırılmaması halinde ülkede en az 12 milyon kişinin insani yardıma muhtaç kalacağı tahmin ediliyor.

DailyMotion.com - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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