Fransız protestocular yeni cephe açtı: Paris'te binlerce kişi 2 saat karanlığa gömüldü

22.01.2020 00:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:47

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı protestolarda yeni bir cephe açıldı. Çalışanlar, Paris'te elektrikleri keserek binlerce evi karanlık içinde bıraktı ve ülkenin en büyük havalimanlarından birine giden trenleri durdurdu.



Salı günü başkent Paris'teki elektrik kesintisi yaklaşık 2 saat sürdü. Kentin güneyindeki banliyöleri etkileyen kesinti nedeniyle uluslararası havalimanı Orly'e ve kente gıda sağlayan Rungis pazarına ulaşım aksadı. Euronews.com'da Görüntüle