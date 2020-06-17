Fransız polisler, Paris'in Champs-Elysees meydanında İçişleri Bakanı Castaner'i protesto etti
Fransa'da çeşitli kentlerde binlerce kişinin, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için düzenlediği gösterilerin ardından bu kez polisler, başkentteki ünlü Champs-Elysées meydanındaki Zafer Takı önünde bir eylem gerçekleştirdi.
17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:20
Fransa'da çeşitli kentlerde binlerce kişinin, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için düzenlediği gösterilerin ardından bu kez polisler, başkentteki ünlü Champs-Elysées meydanındaki Zafer Takı önünde bir eylem gerçekleştirdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com