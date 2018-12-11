Fransız Polisinden Liseli Eylemcilere Sert Müdahale Kamerada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları'nın 'Kara Salı' çağrısına katılarak yürüyüşler düzenleyen liselilere polisin tepkisi sert oldu. Zaman zaman okul girişlerinde çöpleri ataşe veren öğrencilere polis biber gazı ve cop ile müdahale etti.

Amatör bir kamara tarafından kaydedilen bir görüntüde ise polisler, eylem alanı dışında bulunan lise öğrenlerini şiddet kullanarak gözaltına alıyor.