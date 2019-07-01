Fransız polisinden çevreci aktivistlere sert müdahale
Fransa'nın başkenti Paris, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, bir grup çevreci aktivist kent merkezindeki Sully Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Cuma günü düzenlenen ve yaklaşık 400 kişininn katıldığı eyleme polisin müdahalesi sert oldu.
Fransa'nın başkenti Paris, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, bir grup çevreci aktivist kent merkezindeki Sully Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Cuma günü düzenlenen ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı eyleme güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu.
Polis, oturma eylemi yapan gruba önce göz yaşartıcı gazla müdahale etti, ardından da köprüyü trafiğe açmak için eylemcileri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri
18:37 Onur Yürüyüşü birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı: "Bu bir özgürlük mücadelesidir"