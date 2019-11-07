Fransız polisi, Paris'teki mülteci kampını boşalttı

07.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:44

Fransız polisi, Paris'te bulunan mülteci kampını boşalttı. Mültecilerin, spor salonlarına ve kabul merkezlerine götürüleceği belirtildi.

Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki mülteci kampı, Fransız polisi tarafından yerel saatle 05.00 sıralarında boşaltıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da tahliye işlemleri sırasında hazır bulundu. Mültecilerin sayısının kaç olduğu net olarak açıklanmazken, yaklaşık 600 ila 1,200 arasında mülteci olduğu belirtildi. Tahliye edilen mültecilerin, spor salonlarına ve kabul merkezlerine götürüleceği bildirildi. Mültecilerin taşınmasında ise 40 otobüs görev aldı.

Görüntü Dökümü

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-Mülteci kampından görüntüler-Kamptaki mülteciler, polislerOtobüslere götürülmeleri-Kampın bir gün önceki görüntüsü

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Kaynak: DHA