Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti
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Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti

Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren terör örgütü PKK yandaşlarına müdahalede bulundu.

Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren terör örgütü PKK yandaşlarına müdahalede bulundu.

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK yandaşlarının Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini belirtti.

Höltgen, "PKK'lı göstericilerinin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fransız basınındaki haberlerde, polisin PKK yandaşlarına biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Strasbourg Savcılığından paylaşılan bilgiye göre, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK yandaşları, Şubat 2019'da Avrupa Konseyi binası ve polise saldırmıştı. Olayda 43 PKK sempatizanı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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