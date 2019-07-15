Fransız polisi askeri geçit töreninde protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında düzenlenen askeri geçit töreni sonrası polis, Champs-Elysées bulvarındaki sarı yelekli protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bulvardan geçerken protesto edip yuhalamıştı.

Polis, aralarında sarı yeleklilerin iki liderinin de bulunduğu 150'den fazla kişinin 'izinsiz gösteri düzenleme' suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield, sosyal medyada sarı yeleklilerin Ulusal Bayram'da Cumhurbaşkanı Macron karşıtı gösterilere devam etmeleri için çağrılar yapıldığını söyledi.

Göstericilerin Champs-Elysées bulvarında barikatlar kurup çöp bidonlarını ateşe verdiğini aktaran Schofield, polisin protesto ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu ve eylem yapan ilk grubu göz yaşartıcı gaz ve coplarla dağıttığını ancak diğer grupların başka yerlerde eylemlere devam ettiğini belirtti.

Askeri geçit törenine silahlı kuvvetlere bağlı 4 binden fazla asker katıldı.

Törende, Fransız mucit Franky Zabata da, yarattığı 'uçan kaykayı' (flyboard) tanıttı.

Törene katılan liderler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel de vardı.

Cumhurbaşkanı Macron, Cumartesi günkü açıklamasında, Fransa'nın Eylül ayında ABD, Çin ve Rusya'dakine benzer, yeni bir uzay savunma sistemi inşa edeceklerini söyledi.