Fransız Polinezyası'nda Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
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Fransız Polinezyası'nda Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kaybının yaşandığı açıklandı.

Fransız Polinezyası'nda Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
11.09.2020 07:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 07:44

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kaybının yaşandığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, halka hitaben taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, dünyanın geri kalanı gibi Fransız Polenazyası'nın da salgından etkilendiğini ve herkesin zor zamanlar geçirdiğini hatırlatan Başkan Fritch, virüse karşı sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart'ta tespit edildiği ve son 24 saatte 74 kişinin daha virüse yakalandığı ülkedeki toplam vaka sayısı 931'e yükseldi.

Mart ayında kapatılan ülke sınırlarının, temmuz ayında yeniden açılmasıyla ülkedeki yeni vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Maske takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu ülkede, kurallara uymayanlara 900 dolara kadar para cezası verilebiliyor.

Vakaların artmasıyla ülkede karantina uygulamasının yeniden getirilmesi yönündeki çağrılar, nüfusun sürü bağışıklığını geliştirmesi gerektiğini savunan hükümet tarafından kabul görmemişti.

Kaynak: AA

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