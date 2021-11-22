Fransız plakalı otomobilin çarptığı yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Serhat Aşçı (41) idaresindeki FR 015 VJ Fransa plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan ilkokul 3. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Muhammed Alraje'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA