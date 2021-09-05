Fransız piyanist Simon Ghraichy, CSO ADA ANKARA'da konser verecek
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Fransız piyanist Simon Ghraichy, CSO ADA ANKARA'da konser verecek

Fransız piyanist Simon Ghraichy, CSO ADA ANKARA'da konser verecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Fransa'da yaşamını sürdüren Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, 7 Eylül Salı günü CSO ADA ANKARA'ya konuk olacak.

Fransa'da yaşamını sürdüren Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, 7 Eylül Salı günü CSO ADA ANKARA'ya konuk olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Meksika Senfoni Orkestrası, Brezilya Senfoni Orkestrası, Lübnan Ulusal Senfoni Orkestrası, Kahire Senfoni Orkestrası, Almatı Senfoni Orkestrası ve Guadalajara Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Philharmonie Berlin, Théatre des Champs-Elysées ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında solist olarak konserler veren Ghraichy, kendi döneminin en dikkati çeken sanatçıları arasında yer alıyor.

Tüm röportajlarında farklı kültürlerle beslenip dünyaya açılmanın yorumuna etki ettiğini ve yorum gücünü buradan aldığını belirten Simon Ghraichy, Fransa'da ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde klasik müzik eğitimi alarak kendine özgü yorumuyla dikkati çekiyor.

Dünyaca ünlü piyanist Simon Ghraichy, 7 Eylül Salı günü CSO ADA ANKARA'ya konuk olacak. Ghraichy, bu konserinin ardından, İstanbul Kültür Sanat Vakfı davetiyle (İKSV), İstanbul Müzik Festivali kapsamında da dinleyicileriyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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