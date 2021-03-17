Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine son verdi

Fransız peynir devi 'La Vache qui rit', Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki fabrikasında çalışan birçok işçiyi işten çıkardı. Toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep ederek haklarını isteyen işçiler, fabrika önünde eylem başlattı.

2006'da Karper markasını da satın alarak Türkiye'de kendi sektöründeki en büyük pazar payına ulaşan 'La Vache qui rit', Çorlu ilçesindeki fabrikasında çalışan birçok işçinin görevine son verdi. 'Gülen inek' anlamına gelen 'La Vache qui rit'in kendilerini güldürmediğini anlatan işçilerse fabrika önünde eylem başlattı. Zaman zaman halaylar çeken işçiler kahvaltılarını fabrika önündeki yolda yapıyor ve yemeklerini de burada yiyor.

"Üyelerimizi 6 yıldır yeteri kadar sömürdünüz"

Verdikleri mücadelenin Belkarper işverenine karşı olduğunu ifade eden ve işvereni güçlü bir şekilde uyardıklarını kaydeden Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası Tek Gıda İş Genel Merkez Teşkilatlanma Yöneticisi İbrahim Ören, "Belkarper işverenini son defa uyarıyoruz. Bu tutumunuzdan vazgeçin, işçi çıkarma yasağına rağmen işten çıkarttığınız işçi arkadaşlarımızı işe geri başlatın ve sözleşme masasından kaçmayı bırakın. Sizler asla yasaların üstünde değilsiniz. Üyelerimizi 6 yıldır yeteri kadar sömürdünüz. Adalet yerini buldu, artık yetkili sendikayız, davamızı kazandık. Üyelerimizi daha fazla sömürmenize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Ören, "Aksi takdirde örgütlü gücümüzü ve tüketimden gelen gücümüzü kullanarak yurt içinde ve yurt dışında yaptığınız tüm hukuksuzlukları haykıracak, ürünlerinizi sattığınız tüm alışveriş merkezlerinde ürünlerinize boykot çağrısı yapacağız. Sendikamız mücadelesinden asla vazgeçmeyecek, üyelerimizle birlikte sizin baskılarınıza asla boyun eğmeyecektir. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Emekçilerin hak ve hürriyetleri Hukuk tanımaz şirketlerin ve patronların insafına bırakılamayacak kadar kıymetlidir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı