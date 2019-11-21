Fransız otelciler, Airbnb'e tepki için Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı

21.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:04

Fransız otel sahipleri, kendilerine rakip gördükleri Airbnb'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yeni ortaklığını protesto etmek için Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı.



Fransa'nın turistik Biarritz kentinde toplanan 67. Fransa Otelciler Birliği Kongresi'nde alınan kararda, "adaletsiz rakip" olarak görülen Airbnb'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yaptığı yeni işbirliği kınandı. Euronews.com'da Görüntüle