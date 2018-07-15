Fransız Oliver Giroud, Dünya Kupasında İsabetli Şut Çekemedi
Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da Oliver Giroud, turnuvada çektiği 13 şutta da kaleyi bulamadı. Giroud, 1966 Dünya Kupasından sonra ilk kez kaleye isabetli şut çekemeyen forvet olarak tarihe geçti.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında mutlu sona ulaşan ekip Fransa oldu. Horozlar, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
GIROUD İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'den Chelsea'ye transfer olan Olivier Giroud, Dünya Kupasında isabetli şut çekemedi. Dünya Kupasında Fransızların büyük umutlarından biri olan Giroud, turnuvada çektiği 13 maçta da kaleyi bulamadı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Oliver Giroud, 1966 yılında düzenlenen Dünya Kupasında sonra isabetli şut çekemeyen forvet oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.
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