Fransız Oliver Giroud, Dünya Kupasında İsabetli Şut Çekemedi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında mutlu sona ulaşan ekip Fransa oldu. Horozlar, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

GIROUD İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'den Chelsea'ye transfer olan Olivier Giroud, Dünya Kupasında isabetli şut çekemedi. Dünya Kupasında Fransızların büyük umutlarından biri olan Giroud, turnuvada çektiği 13 maçta da kaleyi bulamadı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Oliver Giroud, 1966 yılında düzenlenen Dünya Kupasında sonra isabetli şut çekemeyen forvet oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.