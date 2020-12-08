Fransız öğrenciler matematikte Avrupa'nın en başarısızı
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Fransız öğrenciler matematikte Avrupa'nın en başarısızı

08.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:19
Fransız öğrenciler matematikte Avrupa'nın en başarısızı

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019, Fransa'da öğrencilerin matematik alanında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019, Fransa'da öğrencilerin matematik alanında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

58 ülkede yapılan araştırma, ilkokul 4. sınıftaki Fransız öğrencilerin ortalama matematik skorunun tüm AB üyesi ülkelerdeki akranlarından düşük, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında en düşüklerden olduğunu gösterdi.

İlköğretim 4. sınıftaki Fransız öğrenciler, matematik alanında TIMMS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın altında kalarak 485 puan, fen bilimleri alanında ise 488 puan aldı.

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri ise matematikte 483, fen bilimleri alanında da 489 puan elde edebildi.

Araştırma sonuçları, Fransa'nın 1995'ten bu yana yapılan TIMMS'te 25 yıl önceye göre 47 puan geriye düştüğünü gösteriyor.

TIMMS 2019, 4. sınıf seviyesinde 58, 8. sınıf seviyesinde 39 ülkeyi kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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